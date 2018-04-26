Концерт-перфоманс "Мистерия масок" пройдет в Краснодаре

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В Краснодарском государственном институте культуры 27 апреля пройдет концерт-перфоманс "Мистерия масок".

Музыкально-театрализованное действие развернется на сцене вуза. Известная в Краснодаре группа "Почему бы и нет", в которую входят студенты КГИК, исполнит авторские песни, а также сыграет известные композиции. По словам лидера группы Павла Иваницкого, основная идея шоу – показать, какими мы бываем в масках и без, с кем мы можем быть честными и свободными.

Во время концерта будут затронуты вечные темы: дружба, любовь и творчество. А выразят их с помощью скрипки, гитары, баяна и ударных инструментов.

"Именно сцена дает нам полное освобождение от назойливых, стереотипных масок, определяет свободу и раскрывает душу. У меня уже выпускной курс, и я хотел бы с помощью этого концерта еще раз поделиться нашим творчеством с родным вузом", – отмечает Павел.

В перфомансе также примет участие шоу-труппа "Артисто". А режиссерами концерта стали выпускники КГИК.

Мистерия в институте культуры начнется в 16:00. Вход свободный.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры