Геленджичане приняли участие в Международном творческом фестивале в Японии

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В городе Тадзими выступил ансамбль эстрадно-классического танца «Арабески». Учащиеся Центра развития творчества детей и юношества исполнили классические и народные танцы, а также выступили с номерами современной хореографии и вокалом.

Готовясь к выступлениям, геленджичане обменялись опытом с японскими детьми из Школы хореографии Кагия Алевтины. Результатом репетиций стали совместные номера. Один из них – танец японских рыбаков, специально для которого японцы подарили русским школьникам национальные костюмы.

Еще один совместный номер русские и японские танцоры исполнили под детскую песню «Прекрасное далёко» как символ дружбы и единения народов.

Также в рамках поездки состоялись различные экскурсии и мастер-классы. С японской стороны это был урок оригами, а русский педагог провела мастер-класс по росписи матрешек.

Плодотворной и интересной стала встреча геленджикской делегации с мэром города Тадзими. На встрече много говорилось о гостеприимстве, сотрудничестве в сфере культуры и образования, о необходимости поддержания добрых дружественных отношений. Руководитель делегации, директор ЦРТДиЮ Татьяна Ходырева передала мэру Тадзими приветственный адрес и слова благодарности от главы Геленджика Виктора Хрестина за прием делегации.

Стоит отметить, что 2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным перекрестным годом России и Японии. Центру развития творчества детей и юношества города Геленджика повезло поддержать эту инициативу.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик