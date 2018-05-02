Знакомство с народной культурой в рамках проекта «Верь в себя»

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В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко 27 апреля 2018 года состоялся мастер-класс по изготовлению традиционных кукол для 10 подопечных ребят АНО «Синяя птица» и их братьев и сестёр.

Занятие было организовано в рамках проекта «Верь в себя: помощь в самоопределении и профориентации старшеклассников образовательных школ и детей с инвалидностью», который реализуется в Краснодарском крае Благотворительной организацией «Синяя птица» при поддержке ПАО «Ростелеком».

Преподаватель мастер-класса Дина Игоревна познакомила ребят с историей возникновения народных кукол, которые издавна сопровождали людей, были в каждом доме, украшая и оберегая его.

Материалы, из которых изготавливались куклы, были весьма разнообразны: ткань, дерево, глина, талаш, лыко, шпагат и даже кукурузные початки! Дина Игоревна продемонстрировала ребятам около 15 разных народных кукол, у каждой из которых своё сакральное назначение.

В практической части мастер-класса ребята сами изготавливали 2 вида кукол без использования игл, скрепляя изделие узелочками. Одна из получившихся кукол стала символичной. Это любимая и близкая ребятам птичка, которая, согласно преданию, приносит благую весть. Второй куколкой стал «зайчик на пальчик», который предназначался для малышей, защищая их от болезней и разных неприятостей.

Очень любопытный факт отметили ребята: все куклы изготавливались без очертаний лица. Оказывается, считалось, что именно через рот, нос и глаза приходит беда, болезни, проблемы именно по этой причине куклы оставались «без лица».

Все занятия Дины Игоревны проходят очень весело, интересно, захватывают полностью внимание ребят, которые и сами не замечают, как быстро пролетает время. Ребята узнают столько нового, необыкновенного, создают свои маленькие шедевры, получая огромный опыт, приобретая знания и навыки настоящих мастеров.

От всей души благодарность за проведение мастер-класса руководителю информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» Конкиной Дине.

Проект «Верь в себя: помощь в профориентации старшеклассников и детей с инвалидностью» реализуется на территории Краснодарского края АНО социальных и благотворительных программ "Синяя птица" при поддержке ПАО "Ростелеком".