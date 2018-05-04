РЕН ТВ проведёт фестиваль на Триумфальной площади

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9 мая на московской Триумфальной площади состоится фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна», ежегодно собирающий десятки тысяч человек. Зрителей ждут выступления популярных групп, встреча с ведущим Игорем Прокопенко и розыгрыш призов.

В этом году РЕН ТВ проведёт ежегодный фестиваль программы «Военная тайна» в самом центре Москвы – на Триумфальной площади. Участники праздника окажутся в центре столичных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. По Тверской, вдоль площадки фестиваля, утром проедет техника Парада Победы, а днём пройдёт Бессмертный полк.

Мероприятие телеканала РЕН ТВ продлится до вечернего салюта. Соведущими фестиваля станут популярные лица телеканала – Пётр Марченко, Елена Лихоманова, Владимир Щеглов. В программе – военный оркестр, профессиональные танцоры в тематических костюмах и приглашённые гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии 40-х годов. На площадке будут раздавать воздушные шарики, праздничные открытки и значки.

На сцене РЕН ТВ будут выступать известные российские артисты: Сергей Галанин и группа «Серьга», группы «25/17» и «Юта», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец.

Главным событием фестиваля традиционно станет выступление Игоря Прокопенко. Он расскажет о подвигах советских солдат в ходе Великой Отечественной войны, о новых открытиях программы «Военная тайна», а также ответит на вопросы зрителей и проведёт большую автограф-сессию.

«Приходите праздновать Победу. Приходите гордиться страной. Приходите радоваться весне. В этом году фестиваль «Военной тайны» пройдёт в самом центре городских событий. У нас будет интересно – весь день», – сказал Игорь Прокопенко.

Гости праздника смогут выиграть призы в викторине РЕН ТВ. Вопросы будут задаваться и со сцены, и в толпе – аниматорами в военной форме. Самых активных участников объявит лично Игорь Прокопенко.

В 22:00 в небе над Триумфальной площадью прогремит Салют Победы.

Ежегодный городской фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» приглашает всех желающих праздновать День Победы вместе – весь день.

Дата: 9 мая 2018 года

Место: Москва, Триумфальная площадь (бывшая площадь Маяковского)

Время: с 12:00 до праздничного салюта.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям