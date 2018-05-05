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73 года прошло с тех пор, как отгремели последние залпы войны. Но в памяти народной всегда будут живы безмерные страдания военных лет и огромное мужество народа.

Рядом с взрослыми сражались и умирали юные мстители-пионеры. Война отобрала у ребят детство, а у многих самое бесценное - их жизнь.

В рамках празднования дня Победы в Великой Отечественной войне, в библиотеке -филиале №2 библиотеки им А.П. Чехова поселка Гайдук прошел поэтический час «Войной изломанное детство».

В ходе встречи ребята узнали много о детях войны, о тяжёлых трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне с взрослыми воевали в партизанских отрядах, подпольных организациях, ходили в разведку, взрывали вражеские танки и поезда, участвовали в диверсионных операциях, распространяли листовки - ковали долгожданную победу. Ребята внимательно вслушивались в слова о своих сверстниках. Ученицей 6 класса СОШ № 23 Гореловой Варей были прочитаны стихотворения о войне. В ходе мероприятия было заметно, что трагические события тех далеких дней вызвали у современных школьников неподдельный интерес и затронули многих до глубины души. Закончилась встреча минутой молчания.