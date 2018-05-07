"Крымская весна – 2018" принесла награды кубанским студентам

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Студенты кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов Краснодарского государственного института культуры завоевали награды на XVI Международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей "Крымская весна – 2018".

Конкурс проходил в Ялте, в нем приняли участие более 250 конкурсантов.

В номинации "Оркестровые духовые и ударные инструменты" Евгений Годлевский стал лауреатом II премии, а Олег Шульц – лауреатом III премии. Кроме того, Олега наградили грамотой за "артистизм и оригинальную трактовку музыкальных произведений".

Концертмейстер кафедры Любава Жаркова была также отмечена членами жюри дипломом за "высокий профессионализм и успешное выступление". Ей присвоили звание "Лучший концертмейстер".

Студенты играют на саксофоне, учатся на факультете "Консерватория". Они занимаются под руководством преподавателя, доцента кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, кандидата искусствоведения Владимира Метлушко.

Контактный телефон: 8(861)252-55-30, пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.