Российские актёры снялись в ролике РЕН ТВ к 9 мая

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В честь Дня Победы телеканал представляет ролик «Кукла», в котором российские актёры читают знаменитое стихотворение Вероники Тушновой.

Специально к 9 мая РЕН ТВ запустил ролик с участием известных российских актёров. В эфире телеканала Михаил Пореченков, Пётр Фёдоров, Михаил Трухин и Сергей Горобченко читают трогательное стихотворение «Кукла», написанное Вероникой Тушновой в 1943 году. Вероника Тушнова – советская поэтесса, на строки которой была создана песня «Не отрекаются любя». «Кукла» рассказывает об ужасах войны через призму детской игрушки, которую обронили на железных путях.

РЕН ТВ также представил ролик, в котором главные роли исполнили московские школьники. Ребята участвуют в «невидимых» батальных сценах, используя ветки деревьев вместо настоящего оружия. В конце ролика один из мальчиков произносит фразу «мы не знаем настоящей войны – потому что они подарили нам жизнь». И обнимает ветерана, выражая благодарность за Победу и мирное небо над головой.

Специальные ролики ко Дню Победы можно увидеть в эфире РЕН ТВ и на страницах телеканала в социальных сетях.

РЕН ТВ уже не первый раз представляет к 9 мая ролик с участием российских знаменитостей. В прошлом году телеканал запустил клип «Тёмная ночь», в котором одну из самых любимых песен военных лет исполнили Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юля Чичерина, Владимир Кристовский («Ума2рман»), Вадим Степанцов и Сергей Галанин. Ролик набрал миллионы просмотров в социальных сетях.

Екатерина Чиченина

Пресс-секретарь РЕН ТВ