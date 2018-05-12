Сотни геленджичан исполнили «Вальс Победы»

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Всероссийская акция прошла на Центральной площади курорта.

Танцевальный флэшмоб, как символ единства поколений, вечной памяти о подвиге советских солдат и благодарности за Великую Победу, поддержали геленджикские школьники, творческие коллективы курорта, молодогвардейцы, а также жители и гости города, гуляющие в это время по набережной.

Девушки в легких весенних платьях с юношами в военной форме и строгих костюмах кружились в танце под всем известные песни «В лесу прифронтовом», «Летний школьный вальс» и «Майский вальс».

По завершении патриотической акции на Центральной площади города начался праздничный концерт, а уже в 21.00 небо над Геленджикской бухтой озарилась фейерверк.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик