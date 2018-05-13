Новороссийскому музыкальному колледжу имени Шостаковича – 50 лет!

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Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича приглашает жителей и гостей города на большой юбилейный концерт, посвящённый 50-летию колледжа.

Гала-концерт, с участием лучших творческих коллективов и солистов, лауреатов краевых, всероссийских и международных конкурсов, состоится 17 мая в 18:00 в городском театре.

Гостей вечера ждут музыкальные сюрпризы, творческие дебюты, яркие премьеры и встречи с великой музыкой!

Вход – свободный.