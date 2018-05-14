В Геленджике прошел финал молодежной лиги КВН

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В большом зале Дворца культуры, искусства и досуга собрались самые веселые команды сезона, чтобы показать свои лучшие выступления.

К финалу квнщики готовились в течение месяца. Игра прошла в три этапа: приветствие, фоторазминка и музыкальный конкурс. Команды удивили зрителей и членов жюри своими зажигательными выступлениями и подарили им много позитивных эмоций.

Оценивало выступления команд компетентное жюри, среди них были и партнеры лиги: директор ООО «Хлеб-Сервис» Татьяна Рой, директор развлекательного центра «Радуга» Роман Хохлов, директор культурного центра «Старый парк» Александр Алексеев, а также депутаты Думы муниципального образования – Алексей Богодистов и Михаил Димитриев.

Напомним, что призовой фонд составил 100 000 рублей, которые распределили между собой следующие команды: команда «Геленджикский морской порт» (Новороссийск) заняла 3 место и получила сертификат на 20 000 рублей, ребятам из команды «Мы обязательно встретимся» (Новороссийск) присудили 2 место и сертификат на 30 000 рублей, а геленджикская команда «Шепот монаха», завоевав 1 место, получила 50 000 рублей. В целом все команды выступили на очень достойном уровне и были поощрены различными подарками.

На такой позитивной и доброй ноте завершилась финальная игра Геленджикской Открытой Молодежной Лиги КВН. Начало следующего сезона планируется на осень 2018 года.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик