Краснодарский край 19 мая присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев»

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Мероприятия будут проходить в 60 кубанских музеях, а также в библиотеках, выставочных залах, скверах, частных галереях с 19 часов и до полуночи. Посетить их бесплатно сможет любой желающий.

Мероприятия «Ночи музеев» будут посвящены теме «Шедевры из запасников», а также 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В программу акции вошли музыкальные номера, танцевальные программы, мастер-классы, поэтические вечера, интерактивные площадки.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, в музеях можно будет ознакомиться как с действующими экспозициями, так и с новыми, редко или ранее вовсе не выставлявшимися фондовыми экспонатами.

Одним из главных мест проведения «Ночи музеев» станет сквер им. Г.К. Жукова краевого центра. Здесь будут экспонироваться передвижные выставки, интерактивная инсталляция «Велик, прекрасен шар земной», пройдет концертная программа «Памяти живая нить». Все желающие смогут поучаствовать в акции «Боевой привет с фронта. Голос из прошлого» – зачитать письма родных–участников Великой Отечественной войны у открытого микрофона и при желании передать на хранение в музей имени Е.Д.Фелицына. Также будет организован молодежный флешмоб «Письмо в прошлое. Спасибо тебе, солдат!». В рамках него кубанцам будет предложено написать письма дедам и прадедам и опустить их в ящик, который будет торжественно вскрыт в 2020 году к 75-летию Победы. Также с 19 до 21 часа в сквере будет представлена музыкально-театрализованная композиция «Солдатский привал», а затем стартует киноакция «Кино без границ».

У посетителей краснодарского музея-заповедника имени Е.Д.Фелицына в «Ночь музеев» появится возможность побывать на театрализованной экскурсии под названием «Боги и Герои». На ней расскажут об экспонатах выставки «Два берега – одна история», посвященной античному наследию Кубани. В зале выставки «Камни земные, небесные и царские» подготовили кинетическую инсталляцию «кубанского Фаберже» Михаила Смаглюка «Восток – Запад».

В Краснодарском краевом художественном музее им.Ф.А.Коваленко для посетителей будут работать выставка из фондов музея и работ современных краснодарских художников «КТО?» Человек в изобразительном искусстве» и постоянная экспозиция «Русское искусство XVI-XX вв.», выставка скульптуры и живописи «Священный лес», выставочный проект «Шедевры великих мастеров» и выставка «Идея. Творчество. Дизайн», а все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Цвет в квадрате». Обширная программа будет представлена на открытых площадках у входов в музей.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств, в частности, будет представлен проект «Шедевры из запасников» творческого союза «Art South» («Искусство Юга»). На выставке собраны работы более 40 кубанских художников.

«Кубанькино» в рамках акции приглашает на показы фильмов «Потерянный мир» Валерия Тимощенко и «Осенью 41-го» Елены Борисовой.

В Новороссийском историческом музее-заповеднике будут организованы три тематические площадки: «В стиле ретро», «Дороги нашей славы», «В мире животных». Анапский археологический музей – филиал краевого музея им. Е.Д.Фелицына» проведет экскурсионный час по археологическому заповеднику «Горгиппия», реконструкцию боев гладиаторов и еще два десятка мероприятий.

Еще один филиал – Таманский музейный комплекс – организует выставки, кинопоказы, лекции.

Акция «Ночь музеев» проводится в 150 странах мира. В России это ежегодное культурное мероприятие пройдет в двенадцатый раз. В прошлом году на Кубани участниками акции стали порядка 270 тыс. человек.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края