Группа НА-НА выступит на фестивале Кубанского Кваса

/Культура/

26 мая на III фестивале Кубанского Кваса в станице Староминской выступят звезды российской эстрады - группа «НА-НА» с фееричной шоу-программой «Новое и Лучшее».

В составе легендарной группы, созданной знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, по-прежнему первые солисты —Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, и новые таланты Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.

Настоящие кумиры 90-х – они вновь произведут фурор, показав зрителям настоящее музыкальное зрелище. Концерт-шоу группы «НА-НА» станет поистине самым ярким событием весны. Эти артисты умеют растопить зрительские сердца, зарядить положительными эмоциями и подарить настоящий фееричный праздник!

- У этого коллектива – целая армия поклонников. Каждый их концерт – неповторимое зажигательное музыкальное шоу. Вся страна поет хиты группы «НА-НА»: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», тепло и трепетно воспринимают новые песни - «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» и многие другие.

На III Фестивале Кубанского Кваса более 1000 гостей мероприятия станут действующими лицами по установлению нового рекорда Гиннесса на«Самое Массовое приготовление окрошки». Для проведения этого мероприятия будут установлены столы общей протяженностью 1000 метров. Всем участникам будут выданы наборы для приготовления окрошки (в которых будет все необходимое для приготовления 4-х порций), а после с совместно с Вашей группой поддержки сможете продегустировать блюдо. Для этого необходимо пройти простую регистрацию на сайте www.kwas.ru.

Программой Фестиваля предусмотрен ряд увлекательных мероприятий:

- ярмарка кваса - продукция кубанских производителей, изготавливающих как традиционные, так и оригинальные версии напитка;

- молодежный забег «За здоровый образ жизни»;

- конкурсы от спонсоров, проведение бесплатной лотереи с множеством призов (главный приз- передвижная БАНЯ-БОЧКА);

- день открытых дверей на завод ООО «Прибой»;

- спортивные соревнования для всей семьи «Папа, мама, я- спортивная семья!»;

- байк-шоу с выступлением мото- каскадеров;

- грандиозный праздничный концерт звезд российской эстрады с участием групп: «Бабушкин кавер», «Вирус» и «НА-НА».

- большой красочный салют.

Адрес: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Толстого, 2

Стадион ОЛИМП: 26 мая 2018. Начало в 10.00 Для всех гостей вход свободный!