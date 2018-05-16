В Архипо-Осиповке готовится к открытию новый объект показа

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На центральной набережной села на площади около одного гектара разместится «Динопарк».

В парке можно будет встретить более 40 динозавров, многие из которых будут вертеть головами и хвостами, нагибаться и зловеще рычать. Самая большая фигура в парке, Апатозавра, будет достигать в длину 18 метров. Будут среди динозавров и водоплавающие, а также несущие яйца.

Создатели парка большое внимание уделили своим маленьким посетителям, поэтому, кроме прогулки и знакомства с этими животными, дети смогут поучаствовать в археологических раскопках и сделать фото прямо в пасти динозавра или в его яйце.

Привезли динозавров в Архипо-Осиповку из Китая. На данный момент на территории парка завершаются работы по его благоустройству: помимо создания искусственного ландшафта, там устанавливают несколько десятков стеклянных геометрических фигур, которые в дневное время на солнце будут «играть» различными цветами радуги, а в темное время суток – подсвечиваться.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик