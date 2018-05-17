Экс-замминистра культуры задержали по делу о хищении 450 млн рублей

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Бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова задержали по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса здания Эрмитаж. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Сотрудники СК и ФСБ также задержали руководителя группы компании «Роспан» Никита Колесников. Еще одним фигурантов дела является бывший директор департамента управления имущества Минкультуры Борис Мазо.

Следствие считает, что подозреваемее организовали заключение госконтракта «без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса средств, считает СК, была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

16 и 17 мая следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы признал Пирумова виновным в хищениях и приговорил к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Пирумов был освобожден из под стражи в зале суда в связи с отбытием срока.

Источник: https://tvrain.ru/news/eks_zamministra_kultury-463891/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=news&utm_term=463891