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В Новороссийске открылась выставка «Давайте знакомиться…»

В Арт-галерее «Prima-Юг» начала работу экспозиция члена Союза художников России Юлии Громовой.

Юлия Громова – молодой талантливый художник Дальнего Востока, недавно переехала в Новороссийск и впервые показывает свои работы в этом городе.

Юлия Громова родилась в Уссурийске Приморского края. Окончила  Владивостокское художественное училище, а потом  Дальневосточную государственную академию искусств. Специализировалась в Мастерской Н. М. Куликова и М.В. Холмогоровой, а позже в  Мастерской И.И. Бутусова.

Стипендиат Министерства культуры Хабаровского края, обладательница дипломов и грамот Российского и международного уровня. Участница более 50 городских, краевых, региональных, всероссийских и международных выставок.

Работы находятся во Всероссийском выставочном центре (Москва), американском посольстве на Аляске (США), в Международном фонде (Индия), Приморской государственной картинной галерее (Владивосток), Приморской картинной галерее (Уссурийск), в картинной галерее им. А.М. Федотова (Хабаровск), художественных галереях и музеях Ичунь, Хэйлунцзян, Лансянь (Китай).

Искусствовед, директор хабаровской картинной галереи им. Федотова Татьяна Давыдова отметила, что работы Юлии – это молодость и дерзость. С ее появлением в Хабаровской организации Союза Художников, поднялись критерии в оценке творчества. Ее выставки сразу обрели зрителя, о них заговорили в творческой среде. Юлия не боится экспериментировать, создаёт свою реальность, собственное пространство. Но она сумела оставить нетронутой самую сокровенную суть живописи – смысл, правдивость и тепло утопических идей.

Очень интересна портретная живопись художника. Юля не приукрашает своих героев. Они такие, как есть – тщеславные, хитроватые, мудрые, наивные. Вместе с несомненной внешней схожестью, работы открывают духовную сущность модели. Кроме того, ее портреты – отражение нашей эпохи.

 

На выставке представлена пейзажная живопись, натюрморты, работы гражданской тематики. 

Источник: Минкульт Краснодарского края.

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Категория: Новости / Культура

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