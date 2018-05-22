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В Новороссийском историческом музее-заповеднике состоялась литературная гостиная

Мероприятие «Имена в истории города. Федор Гладков»  прошло в экспозиции «Старый Новороссийск» и было посвящено 135-летию со дня рождения русского советского писателя. 

Литературная гостиная проводилась в мемориальной части экспозиции на фоне интерьеров рабочего кабинета и гостиной московской квартиры писателя. На мероприятии присутствовали учащиеся школы № 23.

Ребята узнали о жизненном и творческом пути Ф.В. Гладкова. Заведующая литературно-мемориальным отделом Т.В. Рыбалко рассказала о фондовой коллекции писателя и членов его семьи, поступившей в музей от младшего сына  писателя Бориса Федоровича. Она состоит из более 2000 предметов и  содержит уникальные экспонаты, которыми семья писателя пользовалась долгие годы, а также включает  документы из личного архива писателя, нигде ранее не публиковавшиеся, связанные с новороссийским периодом жизни.

Особое внимание было обращено на уникальный граммофон, купленный писателем в 30-е годы XXвека в московском комиссионном магазине. Он  в хорошем состоянии. Научный сотрудник отдела фондов Н.Н. Иванова подготовила его к работе, для этого завела ручкой и поставила пластинку с записью песни «Лучинушка» в исполнении любимого певца писателя Федора Шаляпина.

 

На память о встрече в музее все участники  сфотографировались на фоне экспозиции.

Источник: Минкульт Краснодарского края

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Категория: Новости / Культура

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