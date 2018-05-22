В минувшие выходные в хуторе Бетта прошел большой «праздник двора»

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Проходят такие праздники не в первый год по инициативе местного отделения партии «Единая Россия».

К празднику двора молодогвардейцы приготовили для собравшихся жителей хутора различные конкурсы, творческие коллективы – концертные номера, а геленджикский хлебозавод – вкусные угощения.

- Эти праздники призваны объединить жителей отдельных микрорайонов Геленджика, культурно насытить жизнь в отдаленных населенных пунктах муниципалитета и отдельных микрорайонах города, - сказала первый заместитель Геленджика Татьяна Константинова.

Также во время мероприятия Татьяна Константинова вручила лучшим активистам и волонтерам хутора Бетта значки добровольца, а все присутствующие смогли принять участие в розыгрыше призов.

- Хочу поблагодарить организаторов за такое прекрасное мероприятие. Со свой стороны хочу сказать, что депутатский корпус всегда готов помочь в их проведении, - отметил депутат городской Думы Сергей Бамбаков.

Следующий «праздник двора» пройдет 12 июня в селе Марьина Роща.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик