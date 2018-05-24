Актеры института культуры  представили спектакль в Новороссийске

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Студенты кафедры театрального искусства представили в Новороссийске дипломный спектакль "Учитель химии".

На сцену Новороссийского муниципального драматического театра им. Амербекяна вышли актеры выпускного курса мастера, профессора КГИК Светланы Ливады.

Дипломный спектакль поставлен по произведению современного драматурга Ярославы Пулинович. Пьеса-рассказ показывает взаимоотношения обычных школьников с учителями, родителями и одноклассниками.

Представить свою работу с целью творческого обмена актерский курс пригласил художественный руководитель театра, известный на Кубани актер Евгений Кушпель.