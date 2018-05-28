 КГИК открыл отреставрированный пятый корпус на Красной

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Краснодарский государственный институт культуры накануне открыл отреставрированный пятый корпус на Красной, 18.

На протяжении девяти месяцев в памятнике истории и культуры "Дом купца Никитина" проводились ремонтные работы фасада и был полностью отреставрирован внутренний облик здания: восстановлены лепнина, камины и лестница.

Торжественная церемония открытия собрала преподавателей и сотрудников института культуры, а также почетных гостей. В главном зале присутствовали первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк, начальник управления охраны объектов культурного наследия края Роман Семихатский, заместитель главы муниципального образования города Краснодар по социальным вопросам Лилиана Егорова и другие.

Гостей праздника познакомили с историей особняка, показали его внутреннюю отделку после масштабного ремонта и реставрации.

Участников церемонии поприветствовал ректор КГИК Сергей Зенгин:

"Я думаю, что сегодня мы присутствуем на знаковом событии для всего города. Это второе рождение дома купца Никита или корпуса, с которого, по сути, начиналась и история нашего вуза. После ремонта и реставрации мы с вами получили комфортное здание, в котором при этом сохранились все элементы старинного декора. Ведь они тоже создают творческую атмосферу. Это наша общая победа. Мы должны быть благодарны поддержке администрациям края и города, министерству культуры и всем, кто был причастен".

Максим Усатюк отметил, что ему вдвойне приятно поздравлять сегодня институт с этим событием, потому что он сам был студентом этого вуза и занимался в стенах этого здания.

К поздравлениям присоединился и Роман Семихатский:

"Специфика моей работы связана с тем, что мне часто приходится осматривать здания в момент самого ремонта и реставрации. Сегодня тот редкий случай, когда я вижу полностью готовый объект и присутствую на его открытии. Я хочу поблагодарить вас за эту возможность. Это здание важно исторически для нашего города. Работы были проведены на достойном уровне. Были проблемы, но получили действительно хороший результат. Будем надеяться, что это все сохранится на многие годы".

В этот вечер в здании XIX века для гостей выступали студенты и преподаватели факультета "Консерватория". Классические произведения отечественных и зарубежных композиторов звучали в исполнении струнного квартета, флейты и аккордеонов. Под аккомпанемент фортепиано (Арен Аветян) пел заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян. Выступал женский академический хор института "AMARILLAS" и фортепианный дуэт Станислава и Ирины Агаевых.

Источник: пресс-служба ректора КГИК