Всекубанская акция «Читаем Пушкина»

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6 июня в 10.00 во всех муниципальных образованиях Краснодарского края стартуют литературные акции, приуроченные к 219-летию со дня рождения гения отечественной и мировой поэзии.

При поддержке министерства культуры Краснодарского края и Краснодарской краевой научной библиотекой им. А.С. Пушкина в городах и районах Кубани в рамках акции будет действовать 803 площадки.

Мероприятия будут проходить у памятников и памятных знаков А.С. Пушкину, на улицах и площадях, носящих имя поэта, возле общедоступных библиотек в городах и станицах Кубани.

На Пушкинской площади краевой столицы все, кому близко и дорого творчество величайшего поэта, писателя, драматурга, создателя современного литературного русского языка А.С. Пушкина, продекламируют горожанам и гостям Краснодара свои любимые строки из его нетленного наследия.

Участниками акции станут читатели библиотек, учащиеся общеобразовательных учреждений, отдыхающие в летних пришкольных лагерях дневного пребывания, работники учреждений культуры, а также все желающие жители и гости муниципальных образований.

Кроме стихов и прозы А.С. Пушкина прозвучат и музыкальные произведения по мотивам творчества поэта в исполнении творческих коллективов Краснодарского края. Кроме того, к акции готовятся тематические книжные выставки, квесты, литературные викторины.

Приглашаются все желающие принять участие в акции с 10.00 до 15.00.

Источник: Минкульт Краснодасркого края