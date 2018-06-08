КГИК договорился о сотрудничестве с консерваторией Гюмри

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Краснодарский государственный институт культуры подписал соглашение с Гюмрийским филиалом Ереванской государственной консерватории имени Комитаса (Армения).

Согласно меморандуму о намерениях, партнерские отношения будут налажены в образовательной, научно-исследовательской и творческой деятельности. Кроме того, планируется обмен профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, работающими в творческой сфере, административным персоналом, аспирантами и студентами.

Соглашение подписали ректор КГИК Сергей Зенгин и директор Гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Карине Авдалян.

Напомним, в мае этого года профессор, заведующая кафедрой академического пения и оперной подготовки Наталья Кириченко стала членом жюри конкурса-фестиваля искусства "Возрождение", который проходил в Гюмри. Кроме того, преподаватель вуза Арен Аветян взял Гран-при конкурса, а его студент Сергей Сидельников стал лауреатом I степени.

Источник: пресс-служба ректора КГИК