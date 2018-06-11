В День России в Геленджике пройдет межнациональный фестиваль

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Греки, дагестанцы, украинцы, крымские татары, казаки и осетины угостят национальными блюдами, расскажут о своих традициях и обычаях, а также проведут различные мастер-классы.

Выставка национальных культурных общественных организаций Геленджика откроется в 9.00 на одной из аллей, ведущей к Центральной площади курорта. Там же гостей фестиваля научат танцевать лезгинку, армянские и осетинские танцы, владеть шашкой, играть на гармошке, нанесут аква-грим.

В 10.00 начнется праздничная концертная программа с участием представителей национальных общин. Откроется она церемонией выноса 30-метрового флага Российской Федерации и коллективным исполнением гимна страны. Вечером на Центральной площади города выступят творческие коллективы муниципалитета. Начнется концерт в 19.30. В 21.30 над акваторией Геленджикской бухты прогремит праздничный фейерверк.

Стоит отметить, что различные мероприятия в Геленджике будут проходить все праздничные выходные дни. С подробным планом можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «События».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик