«Ростелеком» приглашает краснодарцев в кинотеатр под открытым небом

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16 июня 2018 года «Ростелеком» совместно с управлением по делам молодёжи Краснодара открывают новую киноплощадку под открытым небом на ул. Красной, 59 и приглашают жителей и гостей города на первый сеанс.

В 20.00 на большом экране будет транслироваться фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Просмотр бесплатный.

Акция «Кино нашего двора» проходит с 2009 года в летний сезон. Еженедельно на странице управления по делам молодежи в социальной сети «Вконтакте» идет голосование, в котором краснодарцы сами выбирают фильм для показа из лент российского кинематографа. Кинопоказы будут проходить еженедельно по субботам до конца лета.