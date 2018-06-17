На заседании киноклуба Президентской библиотеки показали фильм «Пусть мир услышит!»

/Культура/

В преддверии Дня медицинского работника на заседании киноклуба Президентской библиотеки был показан документальный фильм «Пусть мир услышит!».

Его герои – трое молодых людей, таких же, как мы с вами: они учатся, работают, проводят время с семьёй, слушают музыку и танцуют. Есть одно «но». Все они в разное время полностью потеряли слух, но благодаря уникальным медицинским технологиям вернулись из мира абсолютной тишины в мир звуков, речи и музыки. Ещё один невидимый герой фильма – это звук: стук дождя, шуршание шин, шум ветра.

По словам автора идеи и сценария, а также режиссёра фильма, главного редактора альманаха «Русский Меценат» Аркадия Соснова, толчком к созданию фильма стало посещение «Волшебной симфонии» –международного музыкального фестиваля для детей с нарушениями слуха. Именно там он проникся проблемами, с которыми сталкиваются те, кого судьба лишила способности слышать. Один из них – петербургский юноша, который, переболев в детстве менингитом, потерял и зрение, и слух. Зрение вернуть не удалось, а вот слух был восстановлен с помощью кохлеарной имплантации. Сегодня молодой человек учится на четвёртом курсе юридического факультета СПбГУ, занимается спортом, пишет стихи. Авторы фильма решили проследить его судьбу и судьбы ещё двух незаурядных молодых людей, которых Аркадий Соснов называет «людьми Х».

Над документальным фильмом «Пусть мир услышит!» работала команда журналистов, режиссёров и операторов. Активное участие в фильме приняли специалисты, каждый день работающие над проблемами восстановления слуха: врачи, психологи, сурдопедагоги и учёные. Съёмки велись в России, Словакии, Австрии, Казахстане.

После демонстрации фильма, в рамках его обсуждения прозвучала информация о ситуации с восстановлением слуха в России; об основных проблемах послеоперационного периода и вариантах их решения; о наработках российских специалистов по качественной поддержке после установки кохлеарного импланта; о том, как подготовить общество к восприятию людей, особенно детей, слышащих мир при помощи имплантов; об успешных людях, преодолевших глухоту; о том, можно ли было с помощью кохлеарной имплантации вылечить Бетховена, музыка которого звучит в фильме, и как средствами кино убедить людей поверить в свои силы и помочь им реализовать себя.

На вопросы зрителей отвечали Владислав Кузовков, доктор медицинских наук, ведущий отохирург в РФ и мире; Инна Королёва, доктор психологических наук, профессор, автор книг и пособий по реабилитации детей и взрослых после кохлеарной имплантации; Аркадий Соснов, автор фильма, главный редактор альманаха «Русский Меценат». Также в мультимедийный зал Президентской библиотеки пришёл один из героев фильма Николай Кузнецов – тот самый первый слепо-глухой мальчик в России, который благодаря восстановленному с помощью кохлеарного импланта слуху теперь успешный студент, будущий дипломированный юрист и, вполне возможно, известный поэт.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки