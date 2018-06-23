Школьник из Геленджика победил на Всероссийском детском кинофестивале

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В городе Санкт-Петербург завершился IX «Киноостров». В этом году начинающие кинематографисты со всей страны прислали на конкурс более 150 работ.

Оценивало картины профессиональное жюри под председательством советского и российского кинорежиссёра Владимира Аленикова.

От Геленджика на конкурсе была представлена работа кинокомпании «Школкино» и краевого молодежного телевидения «Молод.ТВ» «Геленджик – город-госпиталь», продолжительностью около 10 минут. Руководитель молодежного телевидения Константин Хорышев вместе со своими единомышленниками, такими же школьниками, задумал, снял и представил художественно-документальный короткометражный фильм о двух эпизодах высадки десанта под командованием майора Цезаря Львовича Куникова на Малую землю из города Геленджика в годы Великой Отечественной войны.

Сьемки картины проходили на открытых площадках курорта, а также в павильонах Черноморской киностудии в течение нескольких дней. Всего на создание картины у съёмочной группы ушло около двух недель. С особой ответственностью школьники подошли к изучению исторических фактов и документальных фильмов, подбору костюмов и реквизита.

На закрытии кинофестиваля юному геленджичанину был вручен диплом за победу в специальной номинации «Лучший грим, костюм». Также картина «Геленджик – город-госпиталь» была отмечена призом зрительских симпатий за лучшее музыкальное сопровождение и отобрана для перевода в тифлокомментарии специалистами университета имени А.И. Герцена.

Кроме того, Константин Хорышев получил приглашение на участие в кинолагере, который пройдет в Финляндии.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик