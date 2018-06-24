/Культура/
В институте культуры выпустили первый набор колледжа
В Краснодарском государственном институте культуры накануне состоялась защита выпускных квалификационных работ первого набора отделения среднего профессионального образования.
Первый уникальный выпуск окончил обучение по направлению "Документационное обеспечение управления и архивоведение". В нем – 11 учащихся. Из них четверо защитили работы на "отлично".
Председателем комиссии стала заведующая Централизованной библиотечной системы города Краснодара Елена Мирошниченко.
В колледже ребята обучались три года. Куратор курса – Альбина Кульбякина.
При поступлении в КГИК выпускники колледжа смогут пройти обучение по ускоренной программе.
Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры