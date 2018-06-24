В институте культуры выпустили первый набор колледжа

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В Краснодарском государственном институте культуры накануне состоялась защита выпускных квалификационных работ первого набора отделения среднего профессионального образования.

Первый уникальный выпуск окончил обучение по направлению "Документационное обеспечение управления и архивоведение". В нем – 11 учащихся. Из них четверо защитили работы на "отлично".

Председателем комиссии стала заведующая Централизованной библиотечной системы города Краснодара Елена Мирошниченко.

В колледже ребята обучались три года. Куратор курса – Альбина Кульбякина.

При поступлении в КГИК выпускники колледжа смогут пройти обучение по ускоренной программе.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры