Выставка «Тициан. Любовь земная и небесная» открылась в Геленджике

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Познакомиться с экспозицией художественных копий картин великого мастера Тициана Вечеллио жители и гости муниципалитета смогут до 25 июля в городском выставочном зале.

Тициан Вечеллио – один из самых известных итальянских живописцев, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения.

Художник писал великолепные портреты, тончайшим образом подмечавшие самые яркие черты характера человека. Иметь портрет кисти Тициана стремилась вся знать того времени. Не менее известны его пейзажи и картины на религиозные и мифологические сюжеты. Он обладал поистине универсальным дарованием, в котором неизменно чувствуется спокойная ясность и величие.

Посетители выставки получат возможность детально и подробно изучить более 42 репродукций полюбившихся картин Тициана Вечеллио и узнать историю его жизни. Расположен городской выставочный зал по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 16.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик