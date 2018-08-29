Учебный год в школах Геленджика начнется с уроков мужества

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Они пройдут во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета 1 сентября, сразу после торжественных линеек, посвященных Дню знаний.

В первый осенний день за школьные парты в 16 школах Геленджика сядут более 13 000 учеников, из них около 1500 первоклассников.

Первый урок будет посвящен 75-летию освобождению Кубани от фашистских захватчиков и годовщине окончания битвы за Кавказ. После торжественных линеек и первых уроков для самых маленьких учеников праздник продолжится в городском парке аттракционов. Первоклашек бесплатно покатают на самых различных аттракционах. Такой же подарок городские власти приготовили и для учащихся 2-4-х классов. Они посетят парк аттракционов 4, 5 и 6 сентября соответственно.

Для школьников постарше в первые дни нового учебного года будут организованы Дни открытых дверей во Дворце культуры, искусства и досуга курорта, в Центре развития творчества детей и юношества, а также в центре дополнительного образования «Эрудит». Ребята смогут познакомиться с направлениями, по которым ведется обучение в учреждениях, и выбрать себе занятие на предстоящий год по душе.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик