Большое школьное собрание

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В Геленджике в преддверии нового учебного года прошла традиционная августовская педагогическая конференция.

В большом зале Дворца культуры, искусства и досуга курорта собрались учителя и директора общеобразовательных школ, педагоги и руководители учреждений дополнительного образования, воспитатели и заведующие детскими садами, чтобы подвести итоги работы в минувшем учебном году и расставить стратегические приоритеты на предстоящие 9 месяцев.

Открывая конференцию, глава Геленджика Виктор Хрестин отметил, что отрасль «Образование» является одной из самых приоритетных. С каждым годом её финансирование растет. В текущем году оно составило свыше 1,3 миллиарда рублей.

- Наши школьники показывают достаточно хорошие результаты по многим направлениям, а значит, с ними занимаются профессиональные педагоги. Спасибо каждому из вас за работу. Желаю вам успехов в новом учебном году, крепкого здоровья и реализации интересных проектов, - сказал Виктор Хрестин.

Далее заместитель главы Геленджика Ирина Харольская рассказала о приоритетных проектах в сфере образования.

С докладом о современных ресурсах образования для одаренных школьников выступила заместитель директора по научно-методической работе школы №8 им. Ц.Л. Куникова Светлана Беребердина. Завершился большой педагогический совет чествованием лучших специалистов отрасли. Педагогам и воспитателям были вручены грамоты за достигнутые в минувшем учебном году результаты.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик