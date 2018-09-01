Гаджеты во время учебы больше вредят, чем помогают

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Министр просвещения РФ поддержала запрет смартфонов в школах.

Министр просвещения РФ одобрила запрет смартфонов в школах. Об этом Ольга Васильева заявила в ходе Общероссийского родительского собрания. По словам Васильевой, в России уже «очень многие школы пошли по такому пути», и власти будут поощрять этот подход. Ранее, во Франции был принят закон о запрете использования мобильных телефонов в младшей и средней школах. Дети будут выкручиваться и прятать гаджеты, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

«Гаджеты настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы не представляем без них какой-либо жизнедеятельности. В процессе учебной деятельности они больше вредят, чем помогают. Они в большей степени отвлекают, дети играют на переменах, не двигаются, не взаимодействуют, отвлекаются на уроках. В этом смысле резонно запрещать гаджеты. Как любой запрет, он будет привлекать еще больше внимания. Дети будут вынуждены выкручиваться, прятать гаджеты, обманывать взрослых. Надо находить разумный выход из этой ситуации, чтобы сохранить дисциплину в классе, интерес ребенка к учебе и не навредить запретом», – считает Лариса Овчаренко.

Источник: https://ria.ru/radio/