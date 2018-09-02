Первокурсники «Военно-морской академии» присягнули на верность Отечеству

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Сегодня в филиале ВМФ «Военно-морская академия г.Калининград» прошел торжественный ритуал приведения к Военной присяге курсантов-первокурсников.

В торжественной обстановке клятву на верность Родине дали порядка 200 первокурсников, в том числе 6 девушек, чья дальнейшая судьба будет связана со службой в Военно-Морском Флоте России. Будущие офицеры ВМФ поступили в военно-морской институт, прибыв в Калининград более чем из 30 регионов Российской Федерации. Среди них четыре золотых медалиста, около 20 – победители различных олимпиад и конкурсов.

В мероприятии приняли участие представители командования филиала, Балтийского флота, представители правительства Калининградской области и администрации г.Калининграда, общественных и ветеранских организаций области, родные и близкие курсантов.

Командованием военно-морского учебного заведения этот день объявлен "Днем открытых дверей", все желающие смогли ознакомиться с жизнью и бытом курсантов, узнать подробности подготовки и поступления на факультеты высшего и среднего профессионального образования.

В этом году в филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде конкурс на поступление для юношей превышал 3 кандидата на место, а для девушек эта цифра достигла 12 человек.

Наряду с торжественными принятием курсантами Воинской присяги в филиале состоялись мероприятия, посвященные Дню знаний. В клубе института состоялось торжественное собрание личного состава, чествование преподавателей и подведение итогов за учебный год.

В мероприятии принял участие заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, который поздравил профессорско-преподавательский состав филиала, курсантов с началом нового учебного года и пожелал им новых научных и творческих достижений. Заместитель командующего Балтийским флотом прочитал курсантам вуза лекцию по оборонной тематике.

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» - развивающийся вуз с многоуровневой системой подготовки кадров. Одновременно с повышением требований к качеству обучения происходит и обновление материально-технической базы института. Занятия с нынешними курсантами проводятся на современных компьютерных комплексах, с новым программным обеспечением и техническим оборудованием, которые поступают на вооружение в рамках модернизации армии и флота.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту