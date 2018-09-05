Учебный корабль «Перекоп» взял курс в Североморск

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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» взял курс из Восточно-Сибирского моря в главную базу Северного флота – город Североморск. Для учебного корабля заход в этот северный порт станет последним по плану учебного дальнего похода. После отдыха и пополнения запасов в Североморске УК «Перекоп» возьмет курс в Балтийского море и совершит межфлотский переход в порт Балтийск.

В воскресенье 2 сентября экипаж учебного корабля Балтийского флота впервые в истории прошел Берингов пролив, разделяющий два материка Евразия и Северная Америка и вышел в Чукотское море.

На борту учебного корабля находятся около 150 курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова проходящих морскую практику.

Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток. Корабль прошел через 3 океана и 16 морей, преодолев около 20 тыся морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа-Новую Гвинею. В столицу приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее на Северный флот. Старшим похода является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.

Источник: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту