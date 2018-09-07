Учителя младших классов выросли в цене

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Перед началом нового учебного года эксперты Avito проанализировали рынок труда в сфере школьного образования и выяснили, что педагогам младших классов платят больше, чем учителям в целом.

Их зарплата за год увеличилась на 18% и составила более 27 тыс. рублей в месяц, в то время как зарплата учителей в целом по России – 20 304 рубля в месяц. Самыми востребованными оказались учителя русского языка и литературы – на них пришлась почти треть размещенных вакансий.

За год потребность в учителях выросла на 13%. В рейтинге востребованности педагогов по предметам в августе победили специалисты по преподаванию русского языка и литературы (почти треть от общего количества вакансий). На втором и третьем месте по спросу работодателей оказались учителя иностранного языка и математики соответственно (около четверти вакансий). Четвертое место заняли вакансии преподавателей естественнонаучных дисциплин (13%), а пятое – историков (8%).

Преподаватель русского языка и литературы также самая популярная вакансия среди учителей – на нее приходится 34% откликов. На втором и третьем месте – специалисты по математике и иностранным языкам, 29% и 22% соответственно. В целом учителя стали откликаться на вакансии на 8% чаще, чем год назад.

За год предлагаемая учителям средняя зарплата по стране незначительно снизилась и составила 20 304 рубля в месяц (-5%). По величине оплаты труда педагогов с большим отрывом от других городов лидирует Москва, где в преддверии нового учебного года им предлагают почти 50 862 рубля в месяц (+8% спустя год). Это соответствует средней зарплате по всем категориям в столице во II квартале 2018 года. А заметнее всего выросла зарплата в Казани – более чем в два раза – с 14 612 до 29 333 рублей в месяц. Это примерно на 4 тыс. рублей ниже средней зарплаты в городе.

Отдельно стоит выделить учителей младших классов. Востребованность таких специалистов выросла на 4%, и, в отличие от вакансий учителей в целом, в этой сфере средняя зарплата увеличилась на 18%, с 23 224 до 27 389 рублей в месяц. Желающие работать в начальных классах в августе откликались на соответствующие вакансии на 13% активнее, чем год назад.