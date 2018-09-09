Соглашение о сотрудничестве между Тайбейским медицинским университетом и кластером «Фармдолина»

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6 сентября 2018 Тайваньско-Российская ассоциация по научно-техническому, культурному обмену и индустриально-академическому сотрудничеству инициировала подписание Соглашения о сотрудничестве между Тайбейским медицинским университетом и кластером «Фармдолина» с целью развития тайваньско-российского международного, научного-технического и культурного сотрудничества.

Декан факультета Менеджмента, проф. Бен-Чанг Шиа сообщил: "Тайбэйский Медицинский Университет основан в 1960 г. и обучает 6000 студентов в год на 10 факультетах. Наш университет уделяет особое внимание международному сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами, например Университет Case Western Reserve, Университет Джонса Хопкинса, Чикагский университет, Центр медицинских наук Университета Техаса в Хьюстоне, Стэнфорд Университет, Йельский университет и Национальные институты здравоохранения в США, Университет Дройта и де ла Санте Лилль 2 во Франции, Университет Хоккайдо в Японии, Университет Бен-Гуриона в Израиле и Технологический университет короля Монгкута Тонбури (KMUTT) в Таиланде.

Сотрудничество с кластером «Фармдолина» позволит нашему университету расширить горизонты научно-педагогического взаимодействия с Российским партнерами».

Руководитель кластера «Фармдолина», профессор Аркадий Мурашев сообщил: «Соглашение позволит создать своего рода Шелковый Путь для международного взаимодействия, экономического и научно-педагогического сотрудничества и позволит расширить возможности как участников, так и заказчиков услуг кластера «Фармдолина» на международном уровне. Лаборатория участвует в государственной программе поддержки отечественных GLP лабораторий, одной из целей которой является увеличение экспорта не-сырьевых высокотехнологических услуг».

Профессор Аркадий Мурашев, Руководитель кластера «Фармдолина», руководитель отдела биологических испытаний ИБХ РАН, декан БиоМедФармТехнологического факультета ПущГЕНИ.

В состав кластера «Фармдолина» в настоящее время входит 14 организаций, владеющих наиболее востребованными компетенциями в области Науки и Жизни: ВУЗы – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» МФТИ и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Пущинский государственный естественно-научный институт, 6 научно исследовательских институтов: в Пущино - ФИБХ РАН, ИБФМ РАН, ИТЭБ РАН, в Черноголовке - ИФАБ РАН, ИПХФ РАН, в Сочи – НИИ МП РАН, 2 аккредитованные на проведение клинических исследований 1-4 фаз клиники - Больница НЦЧ РАН, Больница ПНЦ РАН, контрактно-исследовательская организация ООО «Ист Сайд Менеджмент Анд Резеч», ООО «БТех Лаборатории РУС», испытательная лаборатория ООО «Тест Пущино», специализированная организация кластера ООО «ЦДКИ».

Источник: ЦДКИ, Фарм Долина PR-служба,