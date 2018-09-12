Прошел День выпускника

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С выпускниками, закончившими в этом году ведомственные ВУЗы ФСИН России и направленными по распределению для прохождения службы в учреждения уголовно-исполнительной системы региона, встретилось руководство УФСИН России по Краснодарскому краю.

С напутственными словами к молодым лейтенантам обратились заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Валерий Шандановин, председатель ветеранской организации УИС края Виктор Кондратенко и заместитель председателя общественного совета при УФСИН Михаил Джурило. Недавним выпускникам гарантировали поддержку в профессиональном становлении, пожелали достойно выполнять возложенные на них служебные обязанности и успешного карьерного роста.

Руководители отделов и служб краевого управления рассказали молодым офицерам о новшествах в порядке прохождения службы, связанных с недавним вступлением в силу Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе», проинформировали о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых государством сотрудникам УИС, еще раз напомнили о необходимости соблюдения служебной этики и предостерегли от совершения правонарушений коррупционной направленности.

В целях скорейшей адаптации молодых сотрудников к условиям службы в УИС, с ними провели психологический тренинг, направленный на развитие навыков поведения в стрессовых ситуациях и раскрытие творческого потенциала личности.

Завершился день выпускника экскурсией в комнату истории уголовно-исполнительной системы Кубани.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК