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Прошел День выпускника

С выпускниками, закончившими в этом году ведомственные ВУЗы ФСИН России и направленными по распределению для прохождения службы в учреждения уголовно-исполнительной системы региона, встретилось руководство УФСИН России по Краснодарскому краю.

С напутственными словами к молодым лейтенантам  обратились заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Валерий Шандановин, председатель ветеранской организации УИС края Виктор Кондратенко и заместитель председателя общественного совета при  УФСИН Михаил Джурило.  Недавним выпускникам гарантировали поддержку в профессиональном становлении, пожелали достойно выполнять возложенные на них служебные обязанности и  успешного карьерного роста.

 Руководители отделов и служб  краевого управления рассказали молодым офицерам о новшествах в порядке прохождения службы, связанных с недавним вступлением в силу Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе», проинформировали о льготах и социальных гарантиях,  предоставляемых государством сотрудникам УИС, еще раз напомнили о необходимости соблюдения служебной этики и предостерегли от совершения правонарушений коррупционной направленности.

            В целях скорейшей адаптации молодых сотрудников к  условиям службы в УИС, с ними  провели психологический тренинг, направленный  на развитие навыков поведения в стрессовых ситуациях и раскрытие творческого потенциала личности.

            Завершился день выпускника экскурсией в комнату истории уголовно-исполнительной системы Кубани.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК

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Категория: Новости / Образование

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