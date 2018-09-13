В казачьей школе Геленджика слепили 1937 вареников

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Так символично решили отметить День образования Краснодарского края в казачьей школе № 10 имени Атамана Головатого. 13 сентября там состоялась торжественная линейка и фестиваль вареников.

Традиционно в сентябре в школе № 10 проводится неделя кубановедения, а завершает ее фестиваль вареников. Желающих приготовить вареники оказалось очень много, в фестивале поучаствовали все классы. Дети совместно с родителями накануне слепили вареники и продавали их за символическую плату всем гостям. Все средства, собранные на фестивале, будут перечислены в благотворительный фонд помощи детям «Край добра».

- Фестиваль вареников мы проводим во второй раз, но он уже стал традиционным и полюбился всем ученикам, преподавателям и родителям. И это не случайно, ведь это возможность не только попробовать разные вкусы и виды вареников, но и помочь нуждающимся в лечении детям, - сказала директор школы Татьяна Водянова.

Отметим, что школа № 10 стала казачьей в 2016 году, с тех пор ряды юных казачат пополняются с каждым годом. На сегодняшний день в школе обучаются 243 человека.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик