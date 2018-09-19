Знания проверят углубленно

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В общеобразовательных учреждениях Геленджика стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первыми свои знания по русскому языку проверили ученики 4-х классов.

Школьный этап проводится среди учащихся 4-11-х классов. Принять участие в нем может любой желающий ученик, родители которого (или законные представители) дали письменное согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе и в сети Интернет.

В течение ближайших месяцев олимпиады состоятся по 24 общеобразовательным предметам. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов за выполнение олимпиадных заданий в ходе школьного этапа, получат право принять участие в муниципальном этапе, а затем – региональном и всероссийском.

Стоит отметить, что каждый ученик имеет право принять участие в нескольких олимпиадах, а также выполнять олимпиадные задания, предназначенные для более старшего класса по отношению к тому, в котором он обучается.

Победители и призёры всероссийских олимпиад имеют право на поступление без вступительных испытаний в различные вузы России на направление, соответствующее профилю олимпиады.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик