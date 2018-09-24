Соединения ВВС и ПВО подняты по учебной тревоге для проведения совместных учений

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По приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в рамках проведения совместных учений объявлена учебная тревога.

Личный состав проверяемых частей выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.

На первом этапе авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершат перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО. В едином замысле тактических розыгрышей учебно-боевые задачи отработают корабли Черноморского флота.

Эскадрильи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-34 уничтожат условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов «Опук» и «Чауда». Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения ЮВО в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.

В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа