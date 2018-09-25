Разведывательные подразделения приступили к отработке специальных задач

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Разведывательные подразделения Южного военного округа в рамках тактико-специальных учений по разведке приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению базы условного незаконного вооруженного формирования.

Личный состав раздедподразделения ЮВО выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

На первом этапе разведчики совершат марш в назначенные районы, в течение недели на полигонах отработают специальные задачи по разведке, в том числе действия в разведывательном дозоре, отработают способы вывода из строя коммуникаций условного противника, организацию наблюдательных постов. В условиях горно-лесистой местности разведчики продемонстрируют навыки устройства засад и налетов с применением беспилотных летательных аппаратов «Тахион» и «Элерон-3СВ».

Особенностью выполнения задач в рамках проведения специальных учений по разведке является оценка действий командиров групп на применение сил и средств разведки, а также разработку плана скрытного нападения и возвращения в пункт базирования в условиях постановки новых вводных задач. Разведчики должны умело и быстро ориентироваться в любой ситуации и создавать варианты выхода из сложившейся тактической обстановки с учетом имеющихся у них новейших средств транспортировки, вооружения, связи и разведки

В основу действий разведподразделений положен опыт применения разведывательных подразделений в современных вооруженных конфликтах.

Всего к учениям на полигонах округа привлечено около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 ед военной техники, в том числе военно-транспортные вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор», бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа