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У геленджикских школьников появились друзья в Греции

Начальники управлений образования, директора общеобразовательных учреждений Геленджика  и греческих городов Катерини, Салоники подписали договоры о сотрудничестве.

   В Геленджике проживают представители более 80 национальностей. Одна из самых многочисленных диаспор – греческая, поэтому сохранению традиций и развитию культуры этого народа в городе уделяется большое внимание.

         В  учреждениях культуры муниципалитета проводятся занятия по вокальному и хореографическому искусству, с 2016 года школьники города активно изучают греческий язык, а в минувшем году свои двери распахнул Греческий культурный центр.  

         С целью дальнейшего укрепления двусторонних связей между городами двух стран в образовательной сфере вице-президент по науке и образованию ФНКА греков России Афлатон Солахов выступил с инициативой о побратимстве российских и греческих школ.

         В апреле этого года российская делегация в составе начальников управлений образования и учителей посетила Грецию, а на текущей неделе состоялся ответный визит представителей городов Катерини и Салоники и подписание соглашений о сотрудничестве.

         Греческие школы-побратимы появились у геленджикских школ № 2 им. Адмирала Ушакова, №4 им. А.В. Суворова, №6 им. Евдокии Бершанской, №7 им. П.Д. Стерняевой, №8 им. Ц.Л. Куникова, №9 им. Г. Х. Миннибаева и №12 им. Маршала Жукова.

         Присутствовавший на торжественной церемонии подписания договоров председатель городской Думы Михаил Димитриев отметил, что геленджичане рады, что дружба греческого и русского народов процветает и выразил надежду, что греческие делегации будут приезжать в Геленджик снова и снова.

         Планируется, что в рамках реализации сотрудничества учителя России и Греции будут обмениваться своими педагогическими идеями, делегации преподавателей и школьников будут посещать города, с которыми заключены договоры.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Образование

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