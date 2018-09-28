Краснодарский край вошел в Топ-10 мониторинга качества приема в российские вузы в 2018 году

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Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2018 году в вузы Краснодарского края, составил 70,7 балла (рост по отношению к 2017 году +1,3 балла).

По этому показателю край занимает седьмое место среди всех регионов России. Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы в 2018 году, который был проведен Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с Минобрнауки России, Рособрнадзором и компанией Яндекс.

Результаты мониторинга представили в Москве во вторник: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Вузы в мониторинге традиционно делятся на «зеленую» группу, в которой доля отличников (набравших в среднем более 70 баллов в пересчете на один экзамен) превышает 50%, «белую», набравшую в основном «хорошистов» с баллами от 56 до 70, и «красную», которые приняли на первый курс больше половины студентов со средним баллом ЕГЭ меньше 56, что примерно соответствует школьной тройке.

В 2018 году количество вузов и крупнейших филиалов, относящихся к «зеленой» группе, выросло на 24 вуза. Всего 162 вуза из 420 (с бюджетным набором больше 300) приняли на бюджетные места больше половины «отличников». Это 38,5% всех вузов и крупных филиалов. 24 вуза вошли в эту группу впервые.

Эти результаты, по мнению Татьяны Голиковой, отражают как повышение качества общеобразовательной школы и лучшую подготовку к формату ЕГЭ, так и более селективную политику вузов, повышение ими требований к будущим студентам. Например, целый ряд вузов последовал за ведущими университетами и установил в правилах приема минимальный уровень баллов по тем или иным предметами.

Из Краснодарского края в зеленую зону в этом году вошло два вуза. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема из вузов края в очередной раз продемонстрировал Кубанский государственный медицинский университет. Средний балл ЕГЭ ребят поступивших на бюджет в КубГМУ в этом году составил 80 баллов (в 2017 году - 79,8 балла). На втором месте - Кубанский государственный университет – 73,8 балла. КубГУ также удалось подрастить баллы по сравнению с прошлым годом (+0,7). Отрадно, что ни один из вузов Краснодарского края, вошедших в мониторинг, не попал в красную зону.

Топ-10 российских вузов, для поступления в которые нужно набрать высокие баллы, остался прежним. Впервые за десять лет проведения мониторинга первое место в общем рейтинге занял Московский физико-технический институт (96,4 балла), опередив традиционного лидера – МГИМО (95,3). Третье место в рейтинге заняла Высшая школа экономики (Москва) – 94,6 балла.

В 2018 году число регионов, где на первый курс принято больше половины «отличников», выросло почти в 3 раза - с 4 до 11. Как отметил Ярослав Кузьминов, к Москве, Питеру, Томску и Татарстану – традиционным лидерам - в этом году добавились Новосибирская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская и Тюменская области. А это значит, что все больше регионов удерживает своих отличников.

В рейтинге регионов по-прежнему лидирует Москва, где качество приема в вузы выросло с 76,5 баллов в 2017 году до 78,4 в 2018 году. Максимальный рост качества приема отмечен в Бурятии – плюс 3,6 балла (республика вышла из «красной зоны»), Татарстане (плюс 2,9), Ленинградской и Ростовской областях (обе плюс 2,7). В два раза сократилось число регионов, где на бюджетные места принято больше половины «троечников».

Мониторинг «Качество приема в российские вузы» ведется Высшей школой экономики с 2010 года и служит важным показателем не только качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов, но и репутации самих университетов.

Мониторинг проводится на основе открытой информации, размещенной на сайтах вузов. В этом году он был проведен совместно с Минобрнауки России, Рособрнадзором и компанией Яндекс.

В мониторинге участвовали все вузы, куда принимают преимущественно по результатам ЕГЭ, - всего 401 головной вуз и 19 филиалов с большим бюджетным приемом (сопоставимым с головными вузами). Вузы, для поступления в которые ключевыми являются творческие испытания, а также вузы силовых ведомств в исследование не включаются.

Качество приема оценивается как средний балл, полученный студентами, зачисленными на первый курс, только на основе объективных показателей (ЕГЭ и олимпиады), не зависящих от вуза. Результаты собственных экзаменов вуза и дополнительные баллы за отдельные достижения, начисляемые по собственным правилам вуза, в мониторинге не учитываются. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов.

В октябре 2018 года будут представлены результаты второй части мониторинга, где будет проанализировано качество платного приема в российские вузы в 2018 году.