Краснодар или Новороссийск?

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По результатам промежуточных итогов народного рейтинга школ, в котором уже заявлено более 700 участников, лидером Краснодарского края на данный момент остается школа №71 (Краснодар), набравшая более 25 тысяч баллов. Победитель рейтинга получит 200 тысяч рублей на благоустройство.

В топ-10 вошли следующие образовательные учреждения:

1) МОУ СОШ №71, Краснодар

2) МОУ СОШ №40, Новороссийск

3) ГОУ СКШИ для детей-сирот, Ейск

4) МОУ школа-интернат, Крымск

5) МОУ СОШ №83, Краснодар

6) МОУ СОШ №24, Новороссийск

7) МОУ СОШ №83, Краснодар

8) МОУ СОШ №49, Краснодар

9) МОУ СОШ №82, Сочи

10) МОУ СОШ №18, Армавир.

Акция продлится до 17 октября. Каждый желающий может помочь любимой школе занять первое место и получить главный приз. Для этого нужно совершить покупку в одном из магазинов розничной сети «Магнит» и зарегистрировать чек на сайтеhttps://www.magnitznaniy.ru/.