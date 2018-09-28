Краснодар или Новороссийск?
По результатам промежуточных итогов народного рейтинга школ, в котором уже заявлено более 700 участников, лидером Краснодарского края на данный момент остается школа №71 (Краснодар), набравшая более 25 тысяч баллов. Победитель рейтинга получит 200 тысяч рублей на благоустройство.
В топ-10 вошли следующие образовательные учреждения:
1) МОУ СОШ №71, Краснодар
2) МОУ СОШ №40, Новороссийск
3) ГОУ СКШИ для детей-сирот, Ейск
4) МОУ школа-интернат, Крымск
5) МОУ СОШ №83, Краснодар
6) МОУ СОШ №24, Новороссийск
7) МОУ СОШ №83, Краснодар
8) МОУ СОШ №49, Краснодар
9) МОУ СОШ №82, Сочи
10) МОУ СОШ №18, Армавир.
Акция продлится до 17 октября. Каждый желающий может помочь любимой школе занять первое место и получить главный приз. Для этого нужно совершить покупку в одном из магазинов розничной сети «Магнит» и зарегистрировать чек на сайтеhttps://www.magnitznaniy.ru/.
Категория: Новости / Образование