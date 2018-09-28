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Краснодар или Новороссийск?

По результатам промежуточных итогов народного рейтинга школ, в котором  уже заявлено более 700 участников, лидером Краснодарского края на данный момент остается школа №71 (Краснодар), набравшая более 25 тысяч баллов. Победитель рейтинга получит 200 тысяч рублей на благоустройство.

В топ-10 вошли следующие образовательные учреждения:

 

1)      МОУ СОШ №71, Краснодар

2)      МОУ СОШ №40, Новороссийск

3)      ГОУ СКШИ для детей-сирот, Ейск

4)      МОУ школа-интернат, Крымск

5)      МОУ СОШ №83, Краснодар

6)      МОУ СОШ №24, Новороссийск

7)      МОУ СОШ №83, Краснодар

8)      МОУ СОШ №49, Краснодар

9)      МОУ СОШ №82, Сочи

10)   МОУ СОШ №18, Армавир.

 

Акция продлится до 17 октября. Каждый желающий может помочь любимой школе занять первое место и получить главный приз. Для этого нужно совершить покупку в одном из магазинов розничной сети «Магнит» и зарегистрировать чек на сайтеhttps://www.magnitznaniy.ru/.

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Категория: Новости / Образование

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