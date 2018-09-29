На базе соединения в Волгограде прошел этап военно-патриотической игры «Зарница»

/Образование/

В Волгограде на базе соединения Южного военного округа прошел городской этап областной военно-патриотической игры «Зарница-2018» среди учащихся образовательных учреждений Волгограда.

В игре приняли участие более 80 юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет.

Для судейства соревнования было привлечено около 20 военнослужащих соединения.

Участники соревновались в конкурсах «Тверже шаг», «200 дней и ночей», «Визитная карточка и эмблема команды», «Санитарные посты» и соревнования: «Меткий стрелок», «Силовые упражнения», «Защита» и «Вперед, юнармейцы».

Команда-победитель награждена кубком, а команды, занявшие 2 и 3 места, а также победители в отдельных видах соревнований и конкурсах были награждены грамотами.

По завершении мероприятия заместитель командира батальона по работе с личным составом провел обширную экскурсию по территории части, рассказал об истории части и быте военнослужащих. Также подразделение быстрого реагирования провело показное выступление по отражению нападения на объекты воинской части.

Целью военно-спортивной игры «Зарница» является формирование у учащихся навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях, укрепление физической выносливости, получение навыков по выполнению армейских нормативов, что станет частью системы начальной военной подготовки будущих призывников.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа