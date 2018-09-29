Школа InternetUrok.ru ищет учителей в регионах

/Образование/

Одна из крупнейших российских онлайн-школ InternetUrok.ru расширяет штат преподавателей. Школа вводит круглосуточную поддержку для своих учеников, которые находятся в разных часовых поясах.

Теперь дети во всех регионах страны и за рубежом смогут получать дистанционные онлайн-консультации в удобное для них время.

Онлайн-школа InternetUrok.ru вводит новый формат круглосуточной поддержки учеников. Школьники, живущие в разных уголках мира, смогут получать онлайн-консультации в режиме 24/7 независимо от своего часового пояса.

В школе InternetUrok.ru может учиться любой ребенок, который хочет получить российское образование, в какой бы стране он ни жил. Обучение в школе строится по принципу «перевернутого класса»: дети самостоятельно изучают новые темы с помощью видеоуроков и конспектов, закрепляют пройденные материалы с использованием многочисленных тренажеров и тестов. Есть и домашние задания, их проверяют педагоги школы. Изучение предметов проходит при постоянном контакте с педагогом: если у школьника возникает вопрос, он может задать его учителю и получить ответ в течение 15 минут в любое время суток.

В школе уже работают учителя из Новосибирска, Владивостока, Краснодара и других регионов. В планах – охватить все часовые пояса страны и обеспечить работу педагогов с учениками по всему миру. Учителя онлайн-школы смогут выбрать удобный для себя график. Также можно совмещать преподавание в общеобразовательной школе с работой в InternetUrok.ru. Кроме того, работа в крупнейшей российской онлайн-школе – это возможность получать достойную заработную плату у себя в регионе, но заниматься не составлением отчетов и заполнением журналов, а учить детей, общаться со школьниками, помогать им разбираться с материалом.

Можно прислать резюме на адрес электронной почты: kadry@interneturok.ru

Требования:

Высшее педагогическое или профильное образование, возможно студенты 4-5 курса профильных или педагогических учебных заведений;

Опыт педагогической деятельности (преподавание или репетиторство);

Компьютерная грамотность;

Приветствуется опыт ведения онлайн-уроков, вебинаров;

Грамотная речь.

Жить человек может где угодно, но необходимо гражданство РФ.

Приоритетные предметы: