Школа InternetUrok.ru ищет учителей в регионах
Одна из крупнейших российских онлайн-школ InternetUrok.ru расширяет штат преподавателей. Школа вводит круглосуточную поддержку для своих учеников, которые находятся в разных часовых поясах.
Теперь дети во всех регионах страны и за рубежом смогут получать дистанционные онлайн-консультации в удобное для них время.
Онлайн-школа InternetUrok.ru вводит новый формат круглосуточной поддержки учеников. Школьники, живущие в разных уголках мира, смогут получать онлайн-консультации в режиме 24/7 независимо от своего часового пояса.
В школе InternetUrok.ru может учиться любой ребенок, который хочет получить российское образование, в какой бы стране он ни жил. Обучение в школе строится по принципу «перевернутого класса»: дети самостоятельно изучают новые темы с помощью видеоуроков и конспектов, закрепляют пройденные материалы с использованием многочисленных тренажеров и тестов. Есть и домашние задания, их проверяют педагоги школы. Изучение предметов проходит при постоянном контакте с педагогом: если у школьника возникает вопрос, он может задать его учителю и получить ответ в течение 15 минут в любое время суток.
В школе уже работают учителя из Новосибирска, Владивостока, Краснодара и других регионов. В планах – охватить все часовые пояса страны и обеспечить работу педагогов с учениками по всему миру. Учителя онлайн-школы смогут выбрать удобный для себя график. Также можно совмещать преподавание в общеобразовательной школе с работой в InternetUrok.ru. Кроме того, работа в крупнейшей российской онлайн-школе – это возможность получать достойную заработную плату у себя в регионе, но заниматься не составлением отчетов и заполнением журналов, а учить детей, общаться со школьниками, помогать им разбираться с материалом.
Можно прислать резюме на адрес электронной почты: kadry@interneturok.ru
Требования:
- Высшее педагогическое или профильное образование, возможно студенты 4-5 курса профильных или педагогических учебных заведений;
- Опыт педагогической деятельности (преподавание или репетиторство);
- Компьютерная грамотность;
- Приветствуется опыт ведения онлайн-уроков, вебинаров;
- Грамотная речь.
Жить человек может где угодно, но необходимо гражданство РФ.
Приоритетные предметы:
- Начальные классы
- Русский язык и литература
- Английский язык
- География
- Информатика
Категория: Новости / Образование