Реализована крупнейшая операция по пресечению незаконного оборота учебной литературы

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В августе в рамках проверочных мероприятий правоохранительными органами Москвы и Санкт-Петербурга обнаружена крупнейшая партия пиратской продукции общим тиражом более 130 тысяч экземпляров. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских прав АО «Издательство «Просвещение» в особо крупном размере. Предварительный ущерб правообладателю составил свыше 12 млн рублей.

В 2017 году в Центр обеспечения безопасности издательства от источника с рынка учебной литературы поступила информация в отношении незаконной деятельности проживающего в Санкт-Петербурге российского гражданина, наладившего крупное производство и продажу учебной литературы под брендом «Просвещения». Выпущенная пиратская литература через налаженные каналы сбыта распространялась по всей территории России, особенно в южных регионах, в частности в Республике Дагестан. После первичной проверки собственными силами, которая подтвердила подлинность полученной информации, издательство обратилось с заявлением в правоохранительные органы. За уведомление о контрафакте компания выплатит денежное вознаграждение и будет добиваться конфискации типографского оборудования, на котором осуществлялась незаконная печать.

«Просвещение» занимает активную позицию в борьбе с незаконным оборотом учебной литературы. За последние годы возбуждены уголовные дела и вынесены обвинительные приговоры суда по статьям уголовного кодекса, касающимся нарушения авторских прав и прав на товарный знак, в отношении 13 граждан. Только за 2017 год двое из них в добровольном порядке полностью компенсировали ущерб, нанесенный компании», — комментирует ситуацию вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Группы компаний «Просвещение» Наталья Фирсова. — «Контрафактная учебная литература наносит ущерб самым главным участникам образовательного процесса — школьникам. Зачастую такие «учебники» не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, несут потенциальную опасность для здоровья учащихся, особенно начальной школы, и не могут быть использованы в учебном процессе. Совместная работа «Просвещения» и правоохранительных органов по очистке рынка школьной учебной литературы от подделок будет продолжена. К нам поступает информация о незаконных производствах из других регионов России, которая в настоящее время проверяется. По результатам проверок будут приняты решения об обращении в правоохранительные органы».

Напомним, практика поощрения за информацию о контрафакте была введена в 2017 году. Тогда «Просвещение» публично объявило о готовности выплатить крупное денежное вознаграждение (до 500 тысяч рублей) за информацию, которая поможет установить и пресечь деятельность книжных пиратов (при условии локализации незаконного производства и возбуждении уголовного дела о нарушении авторских прав). Такое вознаграждение уже было выплачено за информацию о незаконной печати продукции «Просвещения» на типографии в Московской области.

Источник: Группа компаний «Просвещение»