Владимир Синяговский: Вы стоите на пороге важных решений...

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский в предверии Дня учителя встретился с десятиклассниками сельской школы Туапсинского района.

Осматривая здание новой школы-сад, построенной в поселке Тенгинка в рамках партийного проекта "Единой России", Владимир Ильич пообщался с учащимися 10 класса. Ребята были на шестом уроке по расписание. Надо отметить, что в новой школе обучается 437 учеников и все в одну смену. Об этом на встрече рассказал глава администрации Туапсинского района Анатолий Русин.

Разговор разных поколений состоялся откровенный. Обсуждали предстоящий выбор профессии.

"Ребята, Вас ждут ВУЗы Кубани. Нашему краю нужны учителя, врачи, инженеры, строители, агрономы. Вот многие ругают ЕГЭ, но ведь именно такая форма итоговой аттестации дает возможность выпускникам сельских школ на равных претендовать в ведущие университеты страны," - поделился со школьниками депутат.

Особую миссию несут учителя. Они формируют будущее страны и края. И низкий поклон всем тем, кто посвятил себя святому делу = учительству. К такому выводу пришли участники встречи с депутатом Государственной Думы.