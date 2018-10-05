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С незапамятных времён животные живут рядом с человеком в большом прекрасном доме, имя которому – Земля. Любые животные, будь то даже бабочки или аквариумные рыбки, украшают нашу жизнь, делают ее насыщеннее и духовно богаче. Ученые доказали, что в результате общения с животными человек становится не только добрее, но и здоровее. Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Мы в ответе за тех, кого приручили», а, значит, мы несем ответственность за будущее всего живого на Земле.

4 октября в Международный День защиты животных в библиотеке-филиале №1 им. П.А. Павленко состоялась литературно-экологическая игра «Экологическое ассорти». В ней приняли участие ребята из арт-школы «Гамма».

Источник: МБУ ЦБС