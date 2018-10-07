"В России 78% подростков подвергается той или иной форме насилия"

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Участники благотворительного хакатона Почты Mail.Ru разработали решения для помощи подросткам.

В офисе Mail.Ru Group прошел хакатон SmartMail Hack: Про Добро, организованный Почтой Mail.Ru, проектом HelpApp и благотворительным фондом «Твоя территория». В мероприятии приняли участие 13 команд, которые за 28 часов создали проекты для помощи подросткам в сложных жизненных ситуациях.

Хакатон объединил программистов, дизайнеров, психологов центров экстренной помощи, маркетологов и других специалистов. Участникам предложили выбрать одно из трех направлений работы: создать концепт мобильного приложения для помощи подросткам, разработать для него полезную экстренную функцию или предложить любой другой проект на тему оперативной помощи детям в трудных ситуациях.

«Мы решили собрать вместе благотворительный фонд и необходимых ему разработчиков и дизайнеров, — комментирует Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, директор бизнес-юнита Почта и портал. — Нам удалось не только предоставить площадку для проведения этой инициативы, но и выступить профессиональным медиатором для всех участников процесса. Мы рады, что нам удалось инвестировать наш опыт и знания в решение важных для общества задач».

Особенностью хакатона стало наличие двух составов жюри: помимо экспертов проекты оценивали сами подростки. За профессиональную экспертизу отвечали Александра Бабкина, руководитель социальных проектов Mail.Ru Group; Сергей Зеленов, менеджер по продукту Почты Mail.Ru; Геворг Глечян, заместитель директора по дизайну Почты Mail.Ru; Мария Ремова, руководитель проекта HelpApp, и Екатерина Федорова, директор благотворительного фонда «Твоя территория». Для проектов первого направления основным критерием была привлекательность приложения, для второго — наличие работающего прототипа и функциональность, для третьего — проработанность идеи.

Лучшим дизайнерским решением стала работа команды «Ночь благородства» — привлекательное для подростков (по их собственной оценке) приложение-дневник с трекером эмоций и доступом к сведениям, важным в сложных ситуациях. В номинации «Программирование» победила команда «Жизнь — боль», предложившая чат для диалога с психологом, который сразу и полностью стирается, если у абонента вырывают телефон или он его теряет. В номинации «Свободная задача» лучшим было признано приложение команды «Крепостные»: оно основано на применении когнитивно-поведенческой терапии, перенесенной в цифровую среду.

Другие участники хакатона предлагали подросткам заполнять чек-листы, проходить квесты и участвовать в многостороннем анонимном чате «младшие — взрослые». Одна из команд предложила создать приложение, которое анализировало бы посты в соцсетях и оценивало их эмоциональность, чтобы предупредить подростка о том, что в последнее время он стал чаще грустить, и рассказать, как можно получить позитивные эмоции.

«В России 78% подростков подвергается той или иной форме насилия, — отметила Александра Бабкина, руководитель социальных проектов Mail.Ru Group. — В интернет-среде пока недостаточно инструментов для противодействия травмирующей агрессии. Участники хакатона SmartMail Hack: Про Добро разработали несколько оригинальных инструментов, и теперь важно понять, какие из них будут развиваться, чтобы однажды стать эффективными продуктами для помощи подросткам».

Источник: PR-департамент Mail.Ru Group