Английский как отдых в Английском клубе

/Образование/

Как приятно осознавать, что количество участников английского дискуссионного клуба от занятия к занятию возрастает. Итак, 6 октября, мы познакомились с 4-мя новенькими, которым сразу же в качестве домашнего задания было поручено написать несколько предложений о себе и своих увлечениях.

Начали занятие с изучения грамматики: времена Past Simple и Past Perfect. Руководитель клуба – Дитко Марианна – продиктовала теорию, привела примеры, представила основные правила. А после раздала тест для закрепления материала.

Далее только отдых - разгрузка! Марианна предложила подопечным несколько познавательных игр, кроссворд «Ресторан» и чтение текста «Мой рабочий день».

До встречи в субботу! Мы ждем вас 13 октября в 14:00 в библиотеке Баллиона (Советов, 44). Обратите внимание! Встреча клуба пройдет в зале отдела «Абонемент» на I этаже.

Источник: МБУ ЦБС