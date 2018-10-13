В военно-морском ВУЗе состоялся региональный слет «Юнармейцев»

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В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград) состоялся IIIрегиональный слет Юнармейского движения Калининградской области и учеников общеобразовательных школ Калининградской области. В гостях у курсантов побывало более 200 «Юнармейцев».

Началось мероприятие на плацу военно-морского ВУЗа где состоялась торжественная встреча юнармейских отрядов. Тут же была развернута выставка вооружения, спасательных средств МЧС России. Школьники ознакомились с условиями проживания будущих офицеров, учебным процессом с использованием современных электронных тренажеров и учебно-тренировочных комплексов, образцами морского оружия. Ребята также поучаствовали в викторине по истории Вооруженных Сил РФ, побывали в музее и храме-часовне адмирала Ф.Ф.Ушакова.

В клубе филиала для «Юнармейцев» состоялся концерт ансамбля морской пехоты Балтийского флота «Черные береты», здесь же в течение всего дня вела работу военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы в 2019 году.

В рамках Дня открытых дверей на территории филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г.Калининград) для школьников регулярно проводятся различные военно-патриотические мероприятия, спортивные состязания, смотры строя и песни, акции «Есть такая профессия – Родину защищать».

Источник: ПС БФ